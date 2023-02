Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize: départ du président de Super Indo fin mars information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce que Johan Boeijenga quittera, le 31 mars prochain, ses fonctions de président de Super Indo, la grande marque locale du groupe de distribution belgo-néerlandais en Indonésie, exploitée en joint-venture avec le groupe Salim.



Après avoir dirigé avec succès cette enseigne dans une période difficile pendant cinq ans, Johan Boeijenga restera associé à Super Indo en l'accompagnant dans la réalisation de ses ambitions de croissance. La recherche d'un successeur a commencé.





