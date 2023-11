Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize: départ du directeur juridique en 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 15:55









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce que Jan Ernst de Groot, à la fois directeur juridique depuis 2015 et directeur du développement durable depuis août 2022, a décidé de prendre sa retraite à la toute fin du mois de mai 2024.



Suite à cette décision, le distributeur alimentaire belgo-néerlandais va créer un poste dédié au développement durable au sein de son comité de direction, et entamer le processus de sélection pour ce poste.



Linn Evans, actuellement directrice juridique et avocate générale d'Ahold Delhaize USA, succèdera à Jan Ernst de Groot en tant que directrice juridique pour l'ensemble du groupe à compter du 15 avril 2024.





Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam -0.25%