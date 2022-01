Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize: démarrage d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 09:03









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce le démarrage ce jour de son programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros annoncé le 15 novembre dernier, programme que le distributeur alimentaire prévoit d'achever avant la fin 2022.



'Maintenir une approche équilibrée entre le financement de la croissance des canaux clés et le retour des liquidités excédentaires aux actionnaires fait partie du cadre financier d'Ahold Delhaize pour soutenir sa stratégie Leading Together', explique le Belgo-Néerlandais.



L'objectif du programme est de réduire le capital d'Ahold Delhaize, en annulant tout ou partie des actions ordinaires acquises. Un intermédiaire est mandaté pour exécuter l'achat des actions à sa discrétion et dans le cadre de paramètres prédéfinis.





Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +0.53%