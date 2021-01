Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : début du programme de rachat d'actions Cercle Finance • 04/01/2021 à 09:15









(CercleFinance.com) - Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais Ahold Delhaize annonce lancer ce lundi le programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros annoncé le 4 novembre 2020 et prévoir d'achever ce programme avant la fin de 2021. 'Le maintien d'une approche équilibrée entre le financement de la croissance dans les canaux clés et le retour de l'excès de liquidité aux actionnaires fait partie du cadre financier d'Ahold Delhaize pour soutenir sa stratégie Leading Together', affirme-t-il. L'objectif du programme est de réduire le capital du groupe belgo-néerlandais, en annulant tout ou partie des actions acquises. Il sera exécuté par des intermédiaires sur le marché libre pendant les périodes d'ouverture et de fermeture.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +2.21%