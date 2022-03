Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 13:05









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize gagne 2% à Amsterdam, soutenu par UBS qui relève sa recommandation sur le titre du groupe de distribution belgo-néerlandais de 'neutre' à 'achat', tout en maintenant son objectif de cours à 32 euros.



'Un free cash-flow de l'activité alimentaire solide avec une grande visibilité sous-tend le cours actuel de l'action', juge le broker dans le résumé de sa note, ajoutant que 'l'optionnalité de Bol.com offre du potentiel de hausse'.





Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +2.27%