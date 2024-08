Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ahold Delhaize: bien orienté après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize grimpe de 5% à Amsterdam, salué après la publication d'un BPA sous-jacent en hausse de 4,5% à 0,65 euro au titre du deuxième trimestre 2024, avec une marge opérationnelle sous-jacente améliorée de 0,1 point à 4,2%.



Le chiffre d'affaires du groupe de distribution belgo-néerlandais s'est accru de 1,2% à 22,3 milliards d'euros, ses ventes comparables hors essence ayant progressé de 0,6% avec une baisse de 0,4% aux Etats-Unis plus que compensée par une hausse de 2,4% en Europe.



Ahold Delhaize réitère ses perspectives pour l'ensemble de 2024, y compris un BPA sous-jacent à des niveaux proches de 2023, une marge d'exploitation sous-jacente d'au moins 4% et un cash-flow libre d'environ 2,3 milliards d'euros.



'La solide performance du premier semestre nous offre l'occasion d'initier de nouvelles mesures en soutien à notre stratégie Growing Together au second', ajoute le groupe, qui propose en outre un acompte sur dividende 2024 de 0,50 euro par action.





Valeurs associées KON AH DEL 30,64 EUR Euronext Amsterdam +4,72%