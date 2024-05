Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ahold Delhaize: baisse de 3% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize publie un BPA sous-jacent en baisse de 2,9% à 0,59 euro au titre du premier trimestre 2024, ainsi qu'une marge d'exploitation sous-jacente stable à 4%, une amélioration en Europe ayant compensé une légère diminution aux États-Unis.



Le chiffre d'affaires du distributeur alimentaire s'est accru de 0,4% à 21,7 milliards d'euros, dont un CA comparable hors essence en augmentation de 1,6% avec des hausses de 0,8% aux États-Unis et de 2,8% en Europe.



'Nous commençons à voir les bénéfices des changements structurels dans nos activités liés au plan d'avenir pour la Belgique et aux initiatives de réduction des coûts de l'année précédente', précise le Belgo-Néerlandais.



Ahold Delhaize réitère ses perspectives pour 2024, dont un BPA sous-jacent aux alentours du niveau de l'année précédente, une marge d'exploitation sous-jacente d'au moins 4% et un flux de trésorerie disponible d'environ 2,3 milliards.





