Ahold Delhaize : acquisition de King Kullen annulée

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize a annoncé mercredi soir que son enseigne américaine Stop & Shop a annulé l'accord pour acquérir King Kullen, une décision 'prise conjointement car les termes de l'accord ne pouvaient être atteints'. Le groupe belgo-néerlandais a mis en avant dans son communiqué 'des changements significatifs et imprévus sur le marché qui ont émergé depuis l'accord signé en décembre 2018, largement sous l'effet de la pandémie de Covid-19'. Par ailleurs, le distributeur alimentaire a fait part de la nomination de Jan-Willem Dockheer comme nouveau président de marque pour sa filiale Delhaize Serbia, qu'il rejoindra formellement le 1er septembre à Belgrade.

