Ahold Delhaize : a conclu l'acquisition de FreshDirect

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize et Centerbridge Partners annoncent aujourd'hui qu'ils ont conclu l'acquisition de l'épicier en ligne FreshDirect basé à New York après avoir reçu l'autorisation réglementaire de la Federal Trade Commission des États-Unis. Ahold Delhaize acquiert une part majoritaire de la société, financée par la trésorerie disponible. Centerbridge Partners est un investisseur minoritaire avec une participation de 20%. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées. Frans Muller, DG d'Ahold Delhaize, a déclaré: ' Cette marque en ligne locale leader avec une clientèle nombreuse et fidèle nous aidera à atteindre des clients supplémentaires dans la zone commerciale de New York et à propulser davantage notre évolution omnicanale'.

