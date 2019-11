Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ahold Delhaize : 850.000 actions rachetées la semaine passée Cercle Finance • 26/11/2019 à 09:27









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique ce mardi avoir racheté 850.000 de ses propres actions la semaine dernière, à un prix moyen de 24,09 euros par action, représentant donc un montant total déboursé de 20,5 millions d'euros. Ainsi, dans le cadre de son programme de rachats pour un milliard d'euros annoncé en novembre 2018, le distributeur alimentaire belgo-néerlandais a acquis jusqu'à présent près de 43 millions d'actions pour un montant total de 938 millions d'euros.

