Ahold Delhaize : 255.000 actions rachetées la semaine passée

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique ce mardi avoir racheté, au cours de la semaine passée, 254.709 de ses propres actions ordinaires à un prix moyen de 26,39 euros par titre, soit un montant total déboursé de 6,7 millions d'euros. Jusqu'à présent, le distributeur alimentaire belgo-néerlandais a ainsi racheté près de 22,6 millions d'actions pour 526,3 millions d'euros, dans le cadre de son programme annoncé le 4 novembre dernier et portant sur un montant total d'un milliard d'euros.

Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam +0.13%