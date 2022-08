Ahold Delaize : des résultats trimestriels au-dessus des attentes

(AOF) - Ahold Delaize a rendu compte de ses résultats trimestriels qui sont au-dessus des attentes du marché, grâce à une bonne performance aux Etats-Unis. Le distributeur néerlandais a par ailleurs de nouveau relevé ses prévisions annuelles. Le bénéfice d'exploitation courant d'Ahold Delhaize au deuxième trimestre s'est élevé à 880 millions d'euros, contre un consensus de 815 millions d'euros calculé par l'entreprise auprès de 16 analystes.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 15% sur la période, à 21,4 milliards d'euros, conformément aux attentes.

La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année qu'elle prévoit désormais en hausse de l'ordre de 5% ("mid-single-digit") par rapport à 2021.

En mai, elle avait déjà relevé ses prévisions, anticipant un bénéfice stable au lieu d'un bénéfice en légère baisse.

Le groupe, qui gère les chaînes Stop & Shop, Giant, Food Lion et Hannaford sur la côte Est des Etats-Unis, a également annoncé le report de son projet d'introduction en Bourse de bol.com, sa boutique en ligne de produits non alimentaires, en raison de conditions de marché peu favorables.

