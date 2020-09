Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client agta record : réalisation des cessions requises par Bruxelles Cercle Finance • 01/09/2020 à 08:52









(CercleFinance.com) - agta record annonce ce mardi avoir réalisé les cessions requises par la Commission Européenne pour son rachat par le groupe suédois Assa Abloy. Toutes les activités cédées seront ainsi déconsolidées à compter du 31 août 2020. Pour rappel, la société a conclu avec le groupe italien FAAC des accords pour la vente de ses activités aux Pays-Bas, en Autriche, en Hongrie, en Slovénie ainsi que son activité de portes coulissantes rapides située principalement en France.

Valeurs associées AGTA RECORD I Euronext Paris 0.00%