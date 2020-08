Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client agta record : feu vert de Bruxelles au rachat par Assa Abloy Cercle Finance • 17/08/2020 à 11:52









(CercleFinance.com) - agta record annonce que ses actionnaires majoritaires et ceux d'Assa Abloy, actionnaire à hauteur de 39% d'agta record ag, ont été autorisés par la Commission européenne à finaliser la transaction annoncée le 6 mars 2019. A la suite de cette acquisition du bloc de 54% détenu par Agta Finance, Assa Abloy détiendra environ 93% du capital social et des droits de vote d'agta record. Il déposera ensuite un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions restantes. Immédiatement après la finalisation de la cession, agta record déposera une demande de radiation de ses actions d'Euronext Paris. Sous réserve de l'acceptation de cette demande, la radiation interviendra rapidement à l'issue de la clôture de l'offre.

Valeurs associées AGTA RECORD I Euronext Paris +1.45%