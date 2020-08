Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Agta Record : cession à Assa Abloy finalisée Cercle Finance • 20/08/2020 à 18:17









(CercleFinance.com) - Agta Record annonce ce soir que ses actionnaires majoritaires ont finalisé la cession de leur participation (54%) à Assa Abloy. Assa Abloy était déjà actionnaire à hauteur de 39% d'Agta Record. Le groupe détient désormais 93% du capital social et des droits de vote. 'Comme précédemment annoncé, Assa Abloy déposera, immédiatement après la finalisation de la cession, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions agta record cotées sur Euronext Paris non encore détenues à un prix ajusté de 70,58 euros par action agta record. Immédiatement après l'acquisition, agta record déposera une demande de radiation de ses actions d'Euronext Paris', indique Agta Record.

Valeurs associées AGTA RECORD I Euronext Paris 0.00%