Agta Record : a demandé la radiation de ses actions

(CercleFinance.com) - Le groupe Agta record annonce avoir déposé aujourd'hui auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son projet de note en réponse au projet d'offre publique simplifiée initiée par Assa Abloy portant sur la totalité de ses actions que ce dernier ne détient pas encore. Agta record a également déposé une demande de radiation de ses actions. 'Le conseil d'administration d'agta record, renouvelé à la suite de la réalisation de l'acquisition de la participation de 54% dans agta record par Assa Abloy, a donné à l'unanimité un avis favorable à l'Offre et a décidé déposer auprès d'Euronext Paris une demande de radiation des actions agta record à l'issue de la clôture de l'Offre. La demande de radiation prévoit une liquidité pour une période de 6 mois offerte aux actionnaires minoritaires afin qu'ils puissent vendre leurs actions, précédemment cotées, à Assa Abloy à la suite de la radiation à un prix ajusté par action agta record de 70,58 euros', indique le groupe.

