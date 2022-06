AgroGeneration: fait un point sur sa situation en Ukraine information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 07:53

(CercleFinance.com) - AgroGeneration annonce que plus de 45% de ses terres agricoles ne sont pas exploitées en raison d'occupation partielle des terres par les troupes russes, de localisation sur la ligne de front et de risque élevé pour la sécurité des personnes en place alors que la guerre se poursuit et que des bombardements ont lieu quotidiennement à Kharkiv et dans la région de Kharkiv.



Le groupe estime qu'à ce stade, il n'est pas possible d'évaluer avec précision le coût total et l'étendue des dommages et des pertes.



L'estimation actuelle préliminaire des pertes de la Société, établie sur la base des informations dont dispose la direction du Groupe, s'élève à environ 19 millions de dollars (y compris les pertes de récoltes, de stocks, de machines, de matériaux, etc.).



Compte tenu de la poursuite de l'invasion militaire russe en Ukraine, AgroGeneration ne sera pas en mesure de publier les comptes 2021 du Groupe dans un avenir proche.