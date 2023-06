AgroGeneration : des résultats annuels dégradés

(AOF) - AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux en Ukraine, a publié ses résultats annuels 2022. Sur cette période, le groupe affiche un EBITDA négatif de 5,8 millions d'euros contre 35,2 millions d'euros en 2021. Il accuse une perte nette de 31,6 millions d'euros contre 14,2 millions d'euros en 2021. Ce résultat est principalement dû à l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée début 2022. Le groupe a subi des pertes et des dépenses matérielles directes pour un montant de 16,7 millions d'euros.

Ces pertes comprennent la perte de terres agricoles, de machines, d'équipements, de stocks et des dépenses supplémentaires encourues en raison de la guerre.

AgroGeneration enregistre un chiffre d'affaires de 25,9 millions d'euros, en baisse de 18,0 millions d'euros par rapport à 2021 (qui était de 43,9 millions d'euros).

AgroGeneration a été contrainte de procéder à une liquidation partielle des actifs réduisant ainsi de moitié la taille de son activité à environ 30 000 hectares (contre 56 000 hectares avant la guerre).

La guerre se poursuivant en Ukraine, la direction n'est actuellement pas en mesure de donner des prévisions sur les performances du Groupe pour l'année en cours.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Agroalimentaire

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.