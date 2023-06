Agroalimentaire : Bunge rachète son concurrent Viterra

(AOF) - Transformateur d'oléagineux et négociant américain en céréales, Bunge Limited a conclu un accord définitif avec Viterra (société agroalimentaire canadienne qui compte parmi ses actionnaires Glencore, entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de matières premières). Les deux groupes vont fusionner leurs activités dans le cadre d'une transaction en actions et en numéraire.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Viterra recevront environ 65,6 millions d'actions de Bunge, d'une valeur totale d'environ 6,2 milliards de dollars, et environ 2 milliards de dollars en espèces, ce qui représente une répartition d'environ 75% d'actions de Bunge et 25% d'espèces.

Les actionnaires de Viterra détiendraient 30% de la société combinée sur une base entièrement diluée à la clôture de la transaction, et environ 33% après l'achèvement du plan de rachat.

En outre, dans le cadre de cette transaction, Bunge prendra en charge 9,8 milliards de dollars de dettes de Viterra.

Bunge prévoit de racheter ses actions pour 2 milliards de dollars d'afin d'accroître son bénéfice par action ajusté.

Le négociant américain en céréales a l'intention de commencer les rachats dès que possible, sous réserve des conditions du marché et des règles de la SEC (Securities and Exchange Commission) sur les restrictions de négociation. Il prévoit terminer son plan de rachat au plus tard 18 mois après la clôture de la transaction.

