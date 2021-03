Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Agripower : vers une augmentation de capital de 9ME Cercle Finance • 30/03/2021 à 17:48









(CercleFinance.com) - Agripower France annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital d'un montant cible de 9 millions d'euros avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires et s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés. Le nombre d'actions, le montant levé et la dilution seront indiqués dans le communiqué de presse annonçant le résultat de l'Opération. Les fonds levés permettront à Agripower de proposer des solutions financières innovantes pour faciliter l'accession à la propriété des porteurs de projets de méthanisation et de diversifier son offre de méthanisation individuelle sur des élevages autres que laitiers en développant des solutions de méthanisation dites ' par voie sèche '.

Valeurs associées AGRIPOWER Euronext Paris +0.52%