AGRIPOWER : Réception du financement bancaire de 5,3 M EUR pour le projet de méthanisation " Les Gourmets " en Mayenne

Agripower France (« Agripower ») annonce la finalisation du financement bancaire de 5,3 M€ destiné à la construction de l'unité de méthanisation en injection de biométhane « Les Gourmets », située en Mayenne, dont Eliona (filiale à 100% d'Agripower France) détient 49% du capital et des droits économiques.

Les travaux de cette unité « Greenfield », sont déjà largement avancés et la mise en service est prévue fin du 1 er trimestre 2027. Le site disposera d'une capacité d'injection de 122 Nm³/h et pourra traiter près de 10 900 tonnes d'intrants par an. Le biométhane produit sera injecté dans le réseau GRDF dans le cadre d'un tarif réglementé.

Les fonds issus de ce financement bancaire permettront notamment :

Le remboursement immédiat du prêt participatif de 2,5 M€ levé au premier semestre 2026 ;

Le règlement immédiat de 1,4 M€ à Agripower France de factures relatives à son contrat de travaux (pour rappel d'un montant total de 3,0 M€)

La finalisation de ce premier financement bancaire marque ainsi une avancée importante dans la stratégie de financement et de développement du Groupe.

Agripower poursuit actuellement l'instruction de ses demandes de financements bancaires pour ses 6 autres projets de méthanisation dans lesquels il détient une participation et continue d'étudier des solutions de financements complémentaires visant à renforcer sa trésorerie.

Guillaume Labarrière, Président du Conseil d'administration d'Agripower France, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir finalisé ce premier financement bancaire. Après une phase initiale durant laquelle nous avons fortement mobilisé notre trésorerie pour accompagner le démarrage de ces projets, nous entrons désormais dans une nouvelle étape. La mise en place de financements bancaires classiques à long terme va nous permettre de réduire progressivement nos apports en compte courant dans ces sociétés de projets, tout en accompagnant la mise en exploitation de sites appelés à produire pendant plus de 15 ans. Cette première opération constitue une étape importante dans la structuration financière de nos projets et dans la poursuite de notre stratégie de développement. »

Prochain communiqué financier :

Résultats semestriels 2026-2027 – 27 avril 2027

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com

À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower France est un acteur français de la méthanisation, désormais positionné comme un développeur-investisseur dans le biométhane.

Agripower France développe, finance, construit et accompagne l'exploitation d'unités de production d'énergie renouvelable, principalement pour les secteurs agricole et agro-industriel. En s'appuyant sur une expertise intégrée, Agripower constitue progressivement un portefeuille d'actifs en propre afin de générer des revenus récurrents et de contribuer durablement à la transition énergétique.

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