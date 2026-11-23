Finalisation du financement bancaire sur Les Gourmets
Agripower annonce la finalisation du financement bancaire de 5,3 M€ destiné à la construction de l'unité de méthanisation en injection « Les Gourmets », dont sa filiale Eliona détient 49% du capital et des droits économiques. Les fonds permettront notamment le remboursement immédiat du prêt participatif de 2,5 M€ levé au S1 2026 et le règlement de 1,4 M€ de factures de travaux à Agripower France. Les travaux sont largement avancés et la mise en service est prévue fin T1 2027. Un premier feu vert bancaire, trois semaines après l'observation des commissaires aux comptes sur la continuité d'exploitation.
Perspectives et estimations
Au-delà du montant, qui va donner un peu d’air à Agripower France, l'opération valide selon nous la bancabilité d'un projet greenfield sous tarif réglementé et le schéma visé par le management. Reste à le dupliquer sur les autres projets en cours, alors que le groupe étudie toujours des financements complémentaires pour renforcer sa trésorerie. Pour rappel, à la clôture des comptes 2025/2026, Agripower disposait d’une trésorerie brute de 3,0 M€, dont 1,9 M€ au niveau d’Agripower France, pour un EBITDA consolidé de -3,5 M€. Nous maintenons donc, pour le moment, la suspension de notre recommandation et nos estimations.
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