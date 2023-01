Agripower poursuit sa forte dynamique commerciale

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Agripower a signé durant ce semestre 1 commande pour le développement et l'installation d'une unité de méthanisation collective dans les Hauts-de-France, un projet au cœur d'une exploitation agricole. Ce projet représente un montant de 1,4 million d'euro.

L'offre de financement Agripower Partner continue également de rencontrer un fort intérêt et a été mise en œuvre dans 4 des commandes signées sur ce premier semestre 2022-2023, jouant pleinement son rôle facilitateur dans le déclenchement de projets.

(AOF) - Agripower poursuit sa très bonne dynamique commerciale en méthanisation individuelle, avec une offre et une expertise parfaitement en phase avec les attentes des agriculteurs. Sur le premier semestre 2022-2023, la société a signé 22 nouveaux projets (vs 14 au premier semestre 2021-2022) pour un montant de chiffre d’affaires cumulé de 6,1 millions d'euros en progression de 59,1% par rapport au premier semestre 2021-2022 (3,8 millions d'euros). Cette performance s'inscrit dans la continuité de la bonne dynamique enclenchée lors de l'exercice précédent.

