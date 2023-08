Agripower : évolution de la composition du Conseil d’administration

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le Conseil d'Administration est désormais composé d'André Leblancs, Président Directeur Général ; François Gerber, administrateur indépendant ; Christophe Wagner, administrateur indépendant ; et Emmanuel Walliser, administrateur indépendant.

(AOF) - La société Agripower France, acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, a été informée de la démission du mandat d’administrateur de Monsieur Éric Lecoq, fondateur de la Société, en date du 28 juillet 2023. Cette démission fait suite à la cession en date du 27 juillet 2023 par la société Lyce Conseil, présidée par Eric Lecoq, de l’intégralité de ses actions Agripower à un fonds d'investissement de premier plan, actionnaire historique de la société.

