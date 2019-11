Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Agripower : Euronext célèbre son introduction en bourse Cercle Finance • 20/11/2019 à 12:08









(CercleFinance.com) - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en bourse sur Euronext Growth de la société Agripower. Cette société est spécialisée dans la conception, le développement et l'installation d'unités de méthanisation individuelles et collectives pour les exploitations agricoles. L'introduction en bourse d'Agripower a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le 20 novembre 2019 des 2.358.208 actions qui composent son capital dont 858.208 actions nouvelles émises dans le cadre d'une Offre Globale, incluant l'exercice de la clause d'extension. Dans le cadre de l'offre, 149.253 titres ont été cédés par LYCE Conseil SARL, pour une valeur de 1 million d'euros. Le prix de l'offre a été fixé à 6,70 E euros par action ; La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à 15,8 millions d'euros. Le montant total de l'offre représente 6,75 millions d'euros. ' L'Offre a connu un véritable succès auprès des investisseurs institutionnels et individuels. Le Placement Global a été sursouscrit 4,03 fois et l'Offre à Prix Ferme a été sursouscrit 1,9 fois '.

Valeurs associées AGRIPOWER FCE Euronext Paris +19.72%