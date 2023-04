Agripower : des comptes semestriels en progression

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Sur le premier semestre de l'exercice 2022-2023, Agripower a enregistré une prise de commandes record pour un premier semestre, à 7,5 millions d'euros, en croissance de +18,1% par rapport à l'exercice 2021-2022. En six mois, la société a signé 23 nouveaux projets (dont 22 unités de méthanisation individuelle et 1 unité en collectif).

La société dispose ainsi au 31 décembre 2022 d'un carnet de commandes de 35,7 millions d'euros, en croissance de +26% sur un an, soit près de 3,5 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022.

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres s'élèvent à 14,2 millions d'euros et la trésorerie disponible s'établit à 10,3 millions d'euros, atténuée par la hausse du BFR de 1,3 millions d'euro.

Son chiffre d'affaires se répartit de la manière suivante : 1,7 million d'euros (+3%) pour la méthanisation individuelle, 1,9 million d'euro (-1%) pour la méthanisation collective et 0,53 million d'euros (+51%) pour les services associés récurrents (consommables, maintenance, SAV) qui poursuivent leur croissance avec la hausse du parc installé (84 unités de méthanisation au 31 décembre 2022).

(AOF) - Intégrateur de solutions de méthanisation, Agripower annonce que son résultat d'exploitation du premier semestre 2022/2023 est positif à 12 000 euros, contre une perte de 66 000 euros au premier semestre de l'exercice précédent. Après prise en compte du résultat financier (-14 000 euros) et du Crédit Impôt Innovation pour 78 000 euros, le résultat net reste bénéficiaire à 85 000 euros. Sur les six premiers mois de l'exercice 2022-2023, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 4,2 millions d'euros, en progression de 5% par rapport au premier semestre de l'exercice 2021-2022.

