Agripower : annonce le succès de son introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Agripower France annonce ce soir le succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris. 'Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un très vif succès. La demande globale s'est élevée à 24,2 ME, dont 10,3 ME pour le placement global et 13,9 ME pour l'Offre à Prix Ferme, soit un taux de sursouscription global de 4,8 fois. Constatant la forte demande, le Conseil d'Administration d'Agripower, réuni ce jour, a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension', détaille le groupe. À l'issue de l'opération, le capital d'Agripower est désormais composé de 2.358.208 actions, ce qui représente une valorisation de 15,8 ME sur la base du prix d'introduction en bourse (6,70 euros). Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth à compter du 20 novembre.

Valeurs associées AGRIPOWER FCE Euronext Paris 0.00%