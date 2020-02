Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Agnès Buzyn sera la candidate de LaRem à Paris-source Reuters • 16/02/2020 à 16:56









(Actualisé avec précisions) PARIS, 16 février (Reuters) - Agnès Buzyn conduira la liste La République en marche pour les élections municipales à Paris, a-t-on appris dimanche auprès d'une source proche de La République en marche (LaRem), confirmant ainsi des informations de franceinfo et BFM TV. La ministre de la Santé a été désignée dimanche par la commission nationale d'investiture du parti présidentiel pour succéder à Benjamin Griveaux, précise franceinfo. Benjamin Griveaux a renoncé vendredi à sa candidature dans la capitale à la suite de la diffusion sur internet de vidéos intimes le concernant. Médecin de formation, spécialisée en hématologie, Agnès Buzyn, 58 ans, est l'une des pièces maîtresse du gouvernement, où elle gère de lourds dossiers comme l'épidémie du coronavirus, la réforme des retraites - dont l'examen commence lundi à l'Assemblée nationale - ou encore la crise hospitalière. Le nom de son remplaçant au ministère de la Santé n'est pas encore connu. "J'y vais, j'en ai envie. J'y vais pour gagner", a-t-elle déclaré dans une brève déclaration à l'AFP. Dans la course à la mairie de Paris, elle sera confrontée à deux autres femmes, bien placées dans les sondages: la maire sortante, Anne Hidalgo (PS) et l'actuelle maire du VIIe arrondissement et ancienne ministre de la Justice Rachida Dati (LR). Elle devra également composer avec la candidature dissidente de Cédric Villani, exclu fin janvier de LaRem. Vu comme une ministre "technicienne" mais populaire auprès du grand public, elle devra faire preuve d'un sens politique éprouvé pour relancer la dynamique de la campagne de LaRem à Paris, déjà très compromise. Avant même l'affaire des vidéos intimes, Benjamin Griveaux pointait en effet en troisième position dans les sondages, derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. Agnès Buzyn, est mère de trois enfants, qu'elle eu avec l'avocat Pierre-François Veil, l'un des fils de Simone Veil. Elle est remariée avec Yves Lévy, médecin immunologiste et ancien PDG de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). (Jean-Michel Bélot et Michel Rose)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.