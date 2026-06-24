Agility Robotics s'apprête à entrer en bourse dans le cadre d'une opération avec une SPAC évaluée à 2,5 milliards de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Agility Robotics va entrer en bourse par le biais d'une fusion avec Churchill Capital Corp XI CCXI.O , ce qui valoriserait la start-up à environ 2,5 milliards de dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des dirigeants de l'entreprise.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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