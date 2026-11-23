Agilent en hausse après des prévisions optimistes et des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

** L'action du fabricant d'équipements de laboratoire Agilent Technologies A.N progresse de 7,7% à 189,50 dollars en séance prolongée

** La société prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 8,00 et 8,15 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 7,98 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Elle table sur un BPA ajusté compris entre 6,73 et 6,86 dollars pour l'exercice 2027, contre une estimation de 6,72 dollars

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 2,04 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 1,99 milliard de dollars

** Le BPA ajusté du quatrième trimestre, à 1,86 $, dépasse les estimations de 1,73 $

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 29,4% depuis le début de l'année