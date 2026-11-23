** L'action du fabricant d'équipements de laboratoire Agilent Technologies A.N progresse de 7,7% à 189,50 dollars en séance prolongée
** La société prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 8,00 et 8,15 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 7,98 milliards de dollars – données compilées par LSEG
** Elle table sur un BPA ajusté compris entre 6,73 et 6,86 dollars pour l'exercice 2027, contre une estimation de 6,72 dollars
** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'élève à 2,04 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 1,99 milliard de dollars
** Le BPA ajusté du quatrième trimestre, à 1,86 $, dépasse les estimations de 1,73 $
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 29,4% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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