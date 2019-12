Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Agfa-Gevaert : vers la cession d'activités IT santé Cercle Finance • 02/12/2019 à 12:00









(CercleFinance.com) - Le groupe belge d'imagerie numérique Agfa-Gevaert indique aoir entamé des négociations exclusives, portant sur la vente d'une partie de ses activités IT santé à l'italien Dedalus. Ces activités génèrent un chiffre d'affaires d'environ 260 millions d'euros. Selon les termes de l'accord, Dedalus acquerrait 100% des activités sur la base d'une valeur d'entreprise de 975 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2020.

Valeurs associées AGFA-GEVAERT Euronext Bruxelles +2.15%