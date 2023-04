Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Agfa-Gevaert: vente d'une division finalisée information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Agfa-Gevaert indique avoir finalisé la vente de sa division Offset Solutions à la société d'investissement alternatif Aurelius. Selon les termes de l'accord, il continuera à fournir certains consommables (y compris les films) et services à son ancienne division.



'Cette transaction permettra à Agfa de se concentrer sur d'autres segments de marché en croissance, ce qui est crucial pour notre succès futur', commente Pascal Juéry, le CEO du groupe belge spécialisé dans les technologies d'imagerie.





Valeurs associées AGFA-GEVAERT Euronext Bruxelles +6.77%