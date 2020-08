Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Agfa-Gevaert : sanctionné après ses trimestriels Cercle Finance • 26/08/2020 à 09:32









(CercleFinance.com) - Agfa-Gevaert dévisse de près de 7% à Bruxelles, après la publication d'un profit opérationnel ajusté presque divisé par deux (-46%) à 16 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, soit une marge en repli de 1,9 point à 3,8%. Le groupe belge d'imagerie numérique a vu sa marge brute se contracter de 1,6 point à 30,2%, pour un chiffre d'affaires de 397 millions d'euros, en baisse de 20,2% en excluant les effets de la vente d'une partie de ses activités IT santé, finalisée en mai. 'La situation actuelle ne permet pas au groupe de quantifier l'impact de la pandémie de Covid-19 sur sa performance financière en 2020 et de fournir une perspective pour l'ensemble de l'année 2020', estime en outre Agfa-Gevaert.

Valeurs associées AGFA-GEVAERT Euronext Bruxelles -7.02%