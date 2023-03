Agfa-Gevaert: recul du titre après un exercice 2022 décevant information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 12:09

(CercleFinance.com) - L'action du groupe belge Agfa-Gevaert s'inscrivait en forte baisse mercredi, le spécialiste des technologies de l'image ayant présenté des résultats en net repli au titre de l'exercice 2022.



Peu avant 12h00, l'action chutait de 5,9% tandis que le BEL 20, l'indice phare de la Bourse de Bruxelles, reculait de 0,6%.



Le groupe, autrefois connu pour ses activités dans la photographie, a publié un bénéfice opérationnel ajusté en baisse de 9% à 94 millions d'euros l'an dernier, en dépit d'un chiffre d'affaires en hausse de 5,5%, à plus de 1,85 milliard d'euros.



'2022 a été une année d'instabilité économique et géopolitique sans précédent', rappelle Pascal Juéry, son directeur général.



'L'inflation en termes de coûts, les disruptions de la chaîne d'approvisionnement et les confinements en Chine ont pénalisé nos activités', explique-t-il.



Conséquence, le spécialiste des systèmes d'imagerie pour les secteurs de l'impression et de la santé accuse sur l'exercice 2022 une perte nette de 223 millions d'euros liée à des dépréciations significatives sur ses divisions de radiologie et d'impression professionnelle ('offset'), affectées à la fois par des charges de restructuration et des éléments exceptionnels.



Dans son communiqué, Agfa-Gevaert précise qu'il compte investir dans une technologie innovante de membranes à hydrogène afin de profiter du dynamisme du marché et promet une amélioration de sa rentabilité en 2023, ce qui n'empêchait pas son titre de perdre du terrain ce mercredi à la Bourse de Bruxelles.