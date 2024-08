Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Agfa-Gevaert: le marché salue des résultats 'solides' information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Le titre Agfa-Gevaert progresse ce mercredi à la Bourse de Bruxelles, porté par la publication de ses résultats de deuxième trimestre que le spécialiste des équipements pour les imprimantes et les appareils médicaux considère comme 'solides'.



Vers 12h15, l'action gagne plus de 1%, alors que l'indice BEL 20 avance au même moment d'environ 0,2%.



Agfa-Gevaert a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires trimestriel globalement stable, à 286 millions d'euros sur la période allant d'avril à juin, contre 287 millions d'euros un an plus tôt.



La croissance organique, corrigée des variations de change, ressort négative à hauteur de 0,1%.



En données ajustées, son excédent brut d'exploitation (Ebitda) ressort à 22 millions d'euros, en hausse de 67% par rapport aux 13 millions d'euros enregistrés l'an dernier à la même époque.



Le groupe belge, qui fabrique notamment des systèmes d'impression pour l'industrie, dit avoir notamment profité d'un rebond de son activité de soins de santé (HealthCare IT), qui a signé des prises de commandes record sur le trimestre.



Pour 2024, Agfa-Gevaert dit s'attendre à une prolongation des tendances à l'oeuvre depuis l'an dernier, avec une poursuite de la croissance et une amélioration de la rentabilité de ses moteurs de croissance, santé en tête.



La faiblesse de son activité de systèmes de radiographie est toutefois appelées à se prolonger, prévient l'entreprise, du fait de la hausse des prix de l'argent.





Valeurs associées AGFA-GEVAERT 1,16 EUR Euronext Bruxelles +1,75%