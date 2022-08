Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Agfa-Gevaert: cession de l'activité d'impression offset information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 12:36









(CercleFinance.com) - Agfa-Gevaert a annoncé mardi qu'il avait signé un accord en vue de céder sa gamme de produits pour l'impression offset au groupe Aurelius pour une valeur d'entreprise de 92 millions d'euros.



Cette activité fournit des presses et des développeuses pour les imprimeurs de journaux, les spécialistes de l'impression industrielle, les fabricants d'emballages et les entreprises d'impression commerciale.



Dans un communiqué, Agfa explique que l'opération va lui permettre de se recentrer sur ses métiers à forte croissance, tels que l'imagerie médicale.



La transaction devrait être bouclée dans le courant du premier trimestre 2023.





Valeurs associées AGFA-GEVAERT Euronext Bruxelles +9.21%