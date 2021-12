Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Agfa-Gevaert: annulation de 2,29 millions d'actions information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 11:40









(CercleFinance.com) - Agfa-Gevaert annonce que son conseil d'administration a décidé, en date du 28 décembre, d'une annulation de 2.288.302 actions autodétenues, conformément à l'autorisation accordée par l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires du 12 mai 2020.



Du fait de cette opération, le nombre d'actions composant le capital du groupe belge de technologies d'imagerie se trouve ramené à 160.506.706 actions en circulation, représentant autant de droits de vote, contre 162.795.008 titres précédemment.



Pour rappel, Agfa-Gevaert avait indiqué, en début de semaine, avoir racheté un peu plus de 7,22 millions de ses propres actions, représentant 4,31% du total de ses actions en circulation, dans le cadre de son programme de rachat d'actions lancé le 1er avril.





Valeurs associées AGFA-GEVAERT Euronext Bruxelles -0.13%