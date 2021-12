Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Agfa-Gevaert: 183.277 actions rachetées la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 28/12/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 mars dernier, Agfa-Gevaert indique que 183.277 actions ont été achetées durant la semaine du 20 au 24 décembre, à un cours moyen d'environ 3,66 euros, soit un montant total déboursé de 671.640 euros.



Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 1er avril, le groupe belge de technologies d'imagerie a ainsi acheté un peu plus de 7,22 millions d'actions, représentant 4,31% du total de ses actions en circulation.





Valeurs associées AGFA-GEVAERT Euronext Bruxelles +0.80%