Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 16 au 20 novembre 2026

(Zonebourse.com) - Lundi 16 novembre
France
Aéroports de Paris
Banijay Group N.V.
MaaT Pharma
Mardi 17 novembre
France
VINCI
Alstom
Plastivaloire
US
NVIDIA Corporation
The Home Depot, Inc.
Walt Disney Company (The)
Mercredi 18 novembre
France
Soitec
Altamir
Figeac Aéro
ACTIA Group
Europe
SSE plc
Experian plc
US
Palo Alto Networks, Inc.
The TJX Companies
Progressive Corporation
Lowe's Companies, Inc.
Jeudi 19 novembre
France
Ubisoft Entertainment
Elior Group
Europe
PDD Holdings Inc.
US
Walmart Inc.
Vendredi 20 novembre
France
Vallourec
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer