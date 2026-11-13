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Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : semaine du 16 au 20 novembre 2026
information fournie par AOF 13/11/2026 à 16:01

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(Zonebourse.com) - Lundi 16 novembre

France

Aéroports de Paris

Banijay Group N.V.

MaaT Pharma

Mardi 17 novembre

France

VINCI

Alstom

Plastivaloire

US

NVIDIA Corporation

The Home Depot, Inc.

Walt Disney Company (The)

Mercredi 18 novembre

France

Soitec

Altamir

Figeac Aéro

ACTIA Group

Europe

SSE plc

Experian plc

US

Palo Alto Networks, Inc.

The TJX Companies

Progressive Corporation

Lowe's Companies, Inc.

Jeudi 19 novembre

France

Ubisoft Entertainment

Elior Group

Europe

PDD Holdings Inc.

US

Walmart Inc.

Vendredi 20 novembre

France

Vallourec

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