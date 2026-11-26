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Laurent-Perrier
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Est-ce réaliste ? Quels sont les risques ? L'autorisation donnée mercredi par les autorités américaines au déploiement par SpaceX d'un million de satellites pour des centres de données dans l'espace soulève de nombreuses questions. Combien y a-t-il de satellites ... Lire la suite
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Le procès d'une lobbyiste germano-ukrainienne accusée d'espionner pour le compte de la Russie s'est ouvert jeudi à Berlin, dix mois après son arrestation très médiatisée, sur fond de relations très tendues entre Berlin et Moscou. En raison de la prise en charge ... Lire la suite
Selon Washington, cette taxe "discrimine" les entreprises américaines et pénalise les consommateurs. Les États-Unis ont contesté le projet de l'Union européenne d'instaurer une taxe sur les géants du numérique, une proposition débattue par les Vingt-Sept lors d'un ... Lire la suite
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