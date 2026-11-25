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La cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la Paix 2025, a promis mercredi une "transition (...) sans rancœur" et une "justice sans vengeance" lors d'un discours "à la nation" devant quelque 3.000 étudiants à l'Université ... Lire la suite
Nvidia a accepté de verser 290 millions de dollars pour solder une procédure entamée en 2018 par des actionnaires qui accusaient le géant américain des puces d'avoir trompé les investisseurs sur l'importance des cryptomonnaies dans son activité. Cette résolution ... Lire la suite
par Tom Westbrook et Sruthi Shankar SINGAPOUR/BENGALURU, 25 novembre (Reuters) - Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement des entreprises technologiques a fortement bondi mercredi, tandis que certaines obligations ont chuté, soulignant l'inquiétude ... Lire la suite
L'intelligence artificielle, qui bouleverse déjà la façon de faire la guerre, va aussi aider les armées de l'Otan à parler d'une même voix, a expliqué l'un des principaux responsables militaires de l'Alliance atlantique mercredi. "L'IA n'est plus une question. ... Lire la suite
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