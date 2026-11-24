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KYIV, 24 novembre (Reuters) - L'Ukraine aura besoin d'une aide financière extérieure de l'ordre de 115 milliards d'euros en 2027, a déclaré mardi son président Volodimir Zelensky. S'exprimant devant gouverneurs régionaux, le dirigeant ukrainien a précisé que ... Lire la suite
Le président colombien Abelardo de la Espriella a accusé mardi des dissidents des ex-Farc d'être responsables de l'attentat à la voiture piégée qui a frappé la ville de Villavicencio, dans le centre du pays, au jour du 10e anniversaire d'un accord de paix historique ... Lire la suite
Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, l'influenceur a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création ... Lire la suite
De Nicolas Sarkozy à "Mimi" Marchand, la papesse de la presse people : focus sur les principaux prévenus de l'affaire de la rétractation, supposément monnayée, de Ziad Takieddine, sulfureux Franco-Libanais, décédé en 2025. L'homme a été à l'origine, à partir de ... Lire la suite
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