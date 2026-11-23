(Zonebourse.com) - France
Trigano
Europe
Medtronic plc
Compass Group PLC
US
Dell Technologies Inc.
Analog Devices, Inc.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
Il avait fait fuiter des vidéos de GTA VI sur internet, plus d'un an avant les premières images officielles : un jeune pirate a été condamné lundi à Londres à sept ans de prison pour une série d'attaques informatiques commises adolescent en 2021 et 2022. Arion ... Lire la suite
Les États-Unis devraient ajouter lundi à leur liste noire commerciale la société de puces électroniques Megaspeed, basée à Singapour et étroitement liée à une enquête pour espionnage impliquant Nvidia NVDA.O , a déclaré une source à Reuters. Cette inscription prévue ... Lire la suite
Le Premier ministre britannique Andy Burnham a défendu lundi au Parlement son récent accord avec l'UE, et rejeté les critiques de plusieurs de ses prédécesseurs conservateurs qu'il accuse d'être "coincés dans le passé", dix ans après le référendum sur le Brexit. ... Lire la suite
La réunion de négociation entre le parti du centriste Gadi Eisenkot et celui du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu s'est conclue lundi soir par un communiqué conjoint laconique annonçant simplement que les discussions se poursuivraient. "Une autre réunion ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|89,18
|-3,69%
|166,365
|+32,53%
|8 044,84
|+1,48%
|15,61
|+8,48%
|101,5
|+5,40%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer