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Les tentatives de traversées clandestines de la Manche par des migrants au départ de la Belgique ont été multipliées par cinq cette année, a révélé cette semaine le gouverneur de la Flandre occidentale, la province belge dont dépend le littoral. Ce sont 570 personnes ... Lire la suite
En posant le pied sur l'île japonaise d'Okunoshima, les touristes poussent des cris de joie à la vue de centaines de lapins à la fourrure soyeuse, mais peu savent que ce territoire a autrefois abrité une usine secrète d'armes chimiques de l'armée impériale japonaise. ... Lire la suite
Les discussions risquent de se prolonger à la COP sur le climat en Turquie, où près de 200 pays tentent d'arracher un accord, sur fond de bras de fer autour des énergies fossiles. En l'état, le projet de décision politique finale n'est "pas acceptable" pour l'Union ... Lire la suite
De nouvelles règles en matière de crédit à la consommation, fruits de la transposition en droit français d'une directive européenne, entrent en vigueur vendredi. Elles visent à mieux protéger les consommateurs, avec un impact en matière de découverts bancaires, ... Lire la suite
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