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Patron emblématique de Canal+ de 2003 à 2015 et artisan du redressement du groupe audiovisuel avant d'en être écarté par Vincent Bolloré, Bertrand Méheut est mort mercredi à l'âge de 75 ans, et sa mémoire a été saluée par de nombreux hommages d'anciens collaborateurs. ... Lire la suite
Bertrand Méheut, patron emblématique de Canal+ pendant 13 ans, artisan du redressement du groupe après son arrivée en 2002, est décédé à l'âge de 75 ans, a annoncé jeudi sur X l'actuel PDG du groupe Maxime Saada, confirmant une information du Télégramme. "Bertrand ... Lire la suite
Riyad a de nouveau été touchée en son coeur jeudi après des tirs attribués aux houthis, des témoins décrivant à l'AFP les fenêtres soufflées sur plusieurs étages de l'immense tour du fonds souverain saoudien dominant le quartier financier de la capitale. La tour ... Lire la suite
La start-up américaine Anthropic va entrer jeudi en Bourse à New York en levant au moins 81 milliards de dollars, plus que le record de SpaceX en juin, après avoir relevé son offre mercredi soir, en dépit des remous autour de l'intelligence artificielle (IA) sur ... Lire la suite
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