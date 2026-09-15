Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 16 septembre 2026

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Des taux d'intérêt au plus haut depuis la crise de 2007-2008 plombaient mardi les marchés déjà sonnés par le pétrole, l'inflation et l'IA à la veille de la décision de la Fed sur ses propres taux. "La réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale sera vraisemblablement ... Lire la suite
Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est évertué mardi à dépeindre son pays comme le lieu où investir, tout en tentant de rassurer banquiers et fonds internationaux sur l'avenir de la relation du Canada avec les Etats-Unis. Déterminé à réduire la dépendance ... Lire la suite
La Bourse de Paris a encore terminé en baisse mardi, minée par la hausse du pétrole et l'envolée des taux avant la décision de la Réserve fédérale mercredi. Le CAC 40 a perdu 27,50 points (-0,34%) à 8.090,28 points au fil d'une séance où L'Oréal (-0,78%) s'est ... Lire la suite
L'opération anti-LGBT des autorités turques, entamée dimanche, s'est poursuivie mardi avec l'arrestation d'une centaine de personnes à Ankara et Istanbul, provoquant la colère des partis d'opposition et d'organisations de défense des droits humains. Selon des avocats, ... Lire la suite
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