Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 15 septembre 2026

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Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, a été empêché d'assister à une conférence internationale à Vienne sous la pression des Etats-Unis, l'Iran dénonçant lundi un "précédent qui va affecter tout le monde". Le secrétaire ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dire que l'extrême droite gagne du terrain relève presque du lieu commun. Mais en Suède, à rebours du reste du continent européen, ce mouvement politique y a enregistré, pour la première fois en plus de quinze ... Lire la suite
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