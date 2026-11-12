Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 13 novembre 2026

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À Malaga, symbole du surtourisme en Espagne, consignes à bagages, boîtes à clés et boutiques de souvenirs prolifèrent : dans le centre, les habitants dénoncent les locations touristiques et la flambée des loyers, un combat emblématique de la crise du logement secouant ... Lire la suite
Avec la démission de Jensen Huang de Nvidia, l'intelligence artificielle (IA) perd l'un de ses principaux banquiers, un influent diplomate entre Washington et Pékin, et l'avocat d'un développement sans frein du secteur. Au printemps, le patron au célèbre blouson ... Lire la suite
Banco BPM va évaluer l'opération de fusion proposée par Crédit Agricole Italia et demande que sa valorisation tienne compte de sa perte d'attractivité, a indiqué jeudi le conseil d'administration de la banque milanaise. Une fusion entre Banco BPM et la filiale ... Lire la suite
La croissance de l'Europe reste "fragile et médiocre", a mis en garde Mateusz Szczurek, chef du département européen du FMI, ce jeudi 12 novembre. "C'est le moment d'agir". Si l'Europe veut résister aux prochaines crises, le Vieux Continent doit accélérer ses réformes, ... Lire la suite
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