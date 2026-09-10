Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 11 septembre 2026

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Le secrétaire général de l'ONG Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) Jan Egeland a accusé jeudi à Kaboul d'"hypocrisie" les pays qui demandent des droits pour les femmes afghanes tout en coupant l'aide humanitaire vitale pour ces dernières en Afghanistan. "Il ... Lire la suite
Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) prévoient un nouveau resserrement de la politique monétaire dans les mois à venir pour lutter contre l'inflation en zone euro et pourraient prendre de nouvelles mesures dès octobre, ont déclaré deux sources ... Lire la suite
Euronext a annoncé jeudi l'inclusion de Genfit et Inventiva dans l'indice SBF 120 et l'exclusion d'Interparfums et Verallia. Il n’y a pas eu de changement dans la composition du CAC 40, ajoute l’opérateur boursier dans un communiqué. Ces changements ... Lire la suite
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