Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 10 novembre 2026

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Paris Realty Fund
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Après 29 ans comme pompier volontaire, Oscar Acuña fait face à une bien étrange urgence pour laquelle il n’avait jamais été formé: les fonds de toutes les casernes du Paraguay sont restés bloqués dans les coffres de Ueno Bank, la banque dont l’effondrement a plongé ... Lire la suite
La conférence annuelle sur le climat a débuté lundi en Turquie, après une année marquée par des inondations et canicules dévastatrices, avec de premières frictions sur l'argent à débourser face à l'urgence climatique. Les dirigeants "doivent se montrer à la hauteur", ... Lire la suite
Vingt-deux migrants sont morts au large et sur l'île grecque de Crète ces deux derniers jours, ont annoncé à l'AFP lundi les garde-côtes grecs, alors qu'Athènes a affirmé se préparer à une "crise" migratoire sur cette île. Lundi, 12 corps ont d'abord été découverts ... Lire la suite
par Tarek Amara Le secteur de la construction de yachts et de bateaux de plaisance est en pleine expansion en Tunisie, et cherche à tirer parti de sa main-d'œuvre qualifiée, de ses coûts compétitifs et de sa proximité avec l'Europe pour répondre à la demande ... Lire la suite
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